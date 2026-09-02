В Киеве сотрудники СБУ, расследуя «терракт ФСБ», вступили в перестрелку с украинскими военными. Это всё, наверное, вы уже прочитали в других каналах.
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