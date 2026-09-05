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Куда сходить с ребенком: 8 главных кинопремьер сентября

Куда сходить с ребенком: 8 главных кинопремьер сентября

Вопрос досуга с детьми осенью часто упирается в поиск подходящего фильма. Не придется тратить время на изучение афиш — собраны самые заметные семейные новинки кино и телевидения, которые стартуют в ближайшие недели.

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