"Давняя мечта". 19-летняя жена режиссёра Марка Горобца бросила ВШЭ и поступила в МГУ

Юная жена 51-летнего режиссёра Марка Горобца, актриса Александрина Олексюк, бросила учёбу в Высшей школе экономики, куда она поступила год назад, и поступила в МГУ.
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Не смешите мои тапки. Поступила. Её лицо никак не обезображено интеллектом.