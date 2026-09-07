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"Давняя мечта". 19-летняя жена режиссёра Марка Горобца бросила ВШЭ и поступила в МГУ

"Давняя мечта". 19-летняя жена режиссёра Марка Горобца бросила ВШЭ и поступила в МГУ

Юная жена 51-летнего режиссёра Марка Горобца, актриса Александрина Олексюк, бросила учёбу в Высшей школе экономики, куда она поступила год назад, и поступила в МГУ.

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