Россия и Китай помогают Северной Корее наращивать военный потенциал — Пентагон

СЕУЛ (ИА Реалист). Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что государства-члены ООН, обеспечивающие соблюдение перемирия в Корейской войне, обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают Северной Корее расширять свой военный потенциал, позволяя Пхеньяну уклоняться от санкций ООН, сообщает Reuters.