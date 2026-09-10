Происшествия
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Происшествия

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На железнодорожном вокзале Челябинска транспортные полицейские и представители общественности провели акцию «Мы за мир»

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и председатель Общественного совета при ЛУ проинформировали граждан об опасностях экстремизма и терроризма.

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