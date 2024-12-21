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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков не возглавит «Химки-2», в клубе его не видят в этой роли. При нем команда провела два просмотровых матчах

По данным «Спорт-Экспресса», Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент «Химок», не видит Глушакова тренером второй команды.

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