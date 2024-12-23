Опубликован тест на знание молодежного сленга

Недавно «Яндекс» назвал самые популярные неологизмы за последние 10 лет. Аналитики изучили, какие новые слова гуглили россияне по запросам «что такое», «что это» и «что значит», а затем отобрали те, по которым выросло количество запросов как минимум в пять раз по сравнению с прошлым годом.