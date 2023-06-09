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Почему ВСУ наступают вполсилы.

Почему ВСУ наступают вполсилы.

ФОТО: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRESS ПОЧЕМУ ВСУ НАСТУПАЮТ ВПОЛСИЛЫ? КИЕВ ПРИБЕРЁГ КОЗЫРЬ В РУКАВЕ Ян Гагин и Анатолий Матвийчук объяснили, почему ВСУ наступают вполсилы.

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