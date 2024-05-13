Совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров ПАО "М.Видео", который является ключевой компанией в составе группы "М.Видео-Эльдорадо", по итогам 2023 года предложил акционерам воздержаться от выплаты дивидендов, как указано в официальных документах организации.
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