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Царьград

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Синоптик Леус: Петербург 13 сентября накроют дожди и облачность

Синоптик Леус: Петербург 13 сентября накроют дожди и облачность

В Петербурге 13 сентября ожидается облачная погода с дождями, сообщил синоптик Михаил Леус. По его словам, город оказался под воздействием очередного североатлантического циклона, который в настоящее время смещается к северу Скандинавии.

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