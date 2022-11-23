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Игра на нервах: Запад начал против России психологическую войну

Игра на нервах: Запад начал против России психологическую войну

Никогда не стоит недооценивать тех, кто напрягает все свои мозговые извилины, чтобы вселить в своего противника/врага/соперника сомнение, которое в нынешнее время нескончаемой приливной волны антироссийских фейков равно чувству растерянности.

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