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«Ховентуд» подписал многолетний контракт с Томиславом Буляном

Форвард Томислав Булян (19 лет, 203 см) договорился о многолетнем контракте с испанским «Ховентудом», сообщает Encestando.

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