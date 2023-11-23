Приехал: севастополец накопил долгов и штрафов на десятки млн рублей

Житель Севастополя накопил долгов и штрафов на десятки млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в городском полицейском управлении, сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц города остановили автомобиль Honda CR-V.
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