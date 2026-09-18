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Тульские новости

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Житель Ефремова осужден на 9,5 лет за убийство в Туле

Житель Ефремова осужден на 9,5 лет за убийство в Туле

Избитая в приступе ревности женщина скончалась в больнице, суд обязал осуждённого выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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