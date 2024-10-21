20+ ситуаций, когда покупка б/у вещей обернулась неожиданностью

Красивые вещи необязательно стоят дорого. Это точно знают завсегдатаи секонд-хендов и барахолок, которые умеют отыскать среди кучи хлама настоящие жемчужины — антикварные украшения, брендовую одежду, обувь и просто любопытные вещицы.
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