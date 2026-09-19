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Регионы России

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Три человека погибли в ДТП на автодороге Востряково — Ловцово в Домодедово

Три человека погибли в ДТП на автодороге Востряково — Ловцово в Домодедово

Сегодня в 21:15 мск на втором километре автодороги Востряково — Ловцово в городском округе Домодедово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей.

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