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Творожно-шоколадный мусс. Тающий во рту десерт для приятного чаепития

Творожно-шоколадный мусс. Тающий во рту десерт для приятного чаепития

Творожно-шоколадный мусс непременно получится очень нежным и вкусным, а самое главное — полезным. Творожно-шоколадный мусс: ингредиенты Йогурт – 100 г.

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