Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Просроченный узурпатор Зеленский легализовал оккупацию Западом южнорусских земель

Просроченный узурпатор Зеленский легализовал оккупацию Западом южнорусских земель

В Киеве вновь поглумились на одним из главных символов столицы – монументом Родина-Мать. Так, украинский диктатор Владимир Зеленский (срок президентских полномочий истек весной прошлого года) записал новогоднее поздравление на фоне памятника, который подсветили цветами флагов США и других стран коллективного Запада.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
По законам Природы критичесая масса чего бы то ни было рано или поздно рванёт - будь то снежная лавина, сель, атмосферное электричество, атомная бомба, количество вранья либо фашистской риторики. Ждём! Будет поинтереснее, чем, скажем, ликвидация мадам Фарион.!
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14 час.
Владимир Елкин
&quot;Президент&quot; зеленский? Это кто? Та жидовская морда, что уже купила на сворованные американские деньги особняки на Западе Европы? Так для него Украина - место наживы! И ему плевать на жителей страны! А вот о чем думают жители страны????
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13 час.
Daddy Bo
Давно пора проводимую СВО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ ИНОСТРАННЫХ  ЗАХВАТЧИКОВ. Именно ОСВОБОЖДЕНИЕ!
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12 час.

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