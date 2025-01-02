В Киеве вновь поглумились на одним из главных символов столицы – монументом Родина-Мать. Так, украинский диктатор Владимир Зеленский (срок президентских полномочий истек весной прошлого года) записал новогоднее поздравление на фоне памятника, который подсветили цветами флагов США и других стран коллективного Запада.
Просроченный узурпатор Зеленский легализовал оккупацию Западом южнорусских земель
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
По законам Природы критичесая масса чего бы то ни было рано или поздно рванёт - будь то снежная лавина, сель, атмосферное электричество, атомная бомба, количество вранья либо фашистской риторики. Ждём! Будет поинтереснее, чем, скажем, ликвидация мадам Фарион.!
Ответить
14 час.
Владимир Елкин
"Президент" зеленский? Это кто? Та жидовская морда, что уже купила на сворованные американские деньги особняки на Западе Европы? Так для него Украина - место наживы! И ему плевать на жителей страны! А вот о чем думают жители страны????
Ответить
13 час.
Daddy Bo
Давно пора проводимую СВО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ ИНОСТРАННЫХ ЗАХВАТЧИКОВ. Именно ОСВОБОЖДЕНИЕ!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии