Просроченный узурпатор Зеленский легализовал оккупацию Западом южнорусских земель

Юрий Золотарев По законам Природы критичесая масса чего бы то ни было рано или поздно рванёт - будь то снежная лавина, сель, атмосферное электричество, атомная бомба, количество вранья либо фашистской риторики. Ждём! Будет поинтереснее, чем, скажем, ликвидация мадам Фарион.!

Владимир Елкин "Президент" зеленский? Это кто? Та жидовская морда, что уже купила на сворованные американские деньги особняки на Западе Европы? Так для него Украина - место наживы! И ему плевать на жителей страны! А вот о чем думают жители страны????