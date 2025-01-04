Премьер Гренландии заявил о желании добиться независимости от Дании.«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства.
Гренландия будет свободной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юна
Сидели б уж на месте! Примеров масса, сначала - хотим отделится, а потом, ой, а что же делать, денежков и ума не хватает страну строить... К кому б попой прижаться? У украины ВСЁ было, кроме долгов, и то просрали.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии