Гренландия будет свободной

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Комментарии
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Юна
Сидели б уж на месте! Примеров масса, сначала - хотим отделится, а потом, ой, а что же делать, денежков и ума не хватает страну строить... К кому б попой прижаться? У украины ВСЁ было, кроме долгов, и то просрали.
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