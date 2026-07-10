Юрист Султанов: собственник гаража в кооперативе вправе сдавать его в аренду

Собственник гаража в гаражном кооперативе вправе сдавать его в аренду, и если гараж принадлежит гражданину на праве собственности, отдельного разрешения председателя на сам факт аренды, как правило, не требуется.
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