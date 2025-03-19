В Новгородской области полицейские совместно с председателем Общественного совета УМВД области провели беседу со студентами в рамках операции «Чистое поколение»

Сотрудница Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области Лидия Ботезату и председатель Общественного совета при региональном УМВД Александр Прокофьев рассказали студентам Юридического института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого о пагубных последствиях потребления и распространения наркотиков.