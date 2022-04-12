ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет

Текущие и будущие санкции в отношении России могут "породить один из худших шоков поставок нефти в истории", предупредил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что восполнить объем нефти, потерянный в таком случае, будет невозможно.
Текущие и будущие санкции в отношении России могут "породить один из худших шоков поставок нефти в истории", предупредил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что восполнить объем нефти, потерянный в таком случае, будет невозможно.
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