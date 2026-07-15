«На встречных курсах»: сможет ли зенитная ракета FP-7.x остановить «Искандер-1000»

Создание «антибаллистической коалиции» в Париже с участием десяти европейских государств и Украины знаменует собой попытку форсированного формирования регионального сегмента ПРО, способного купировать угрозы от оперативно-тактических ракетных комплексов и БРСД, и минимально зависящего от оборонных гигантов США.