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«На встречных курсах»: сможет ли зенитная ракета FP-7.x остановить «Искандер-1000»

«На встречных курсах»: сможет ли зенитная ракета FP-7.x остановить «Искандер-1000»

Создание «антибаллистической коалиции» в Париже с участием десяти европейских государств и Украины знаменует собой попытку форсированного формирования регионального сегмента ПРО, способного купировать угрозы от оперативно-тактических ракетных комплексов и БРСД, и минимально зависящего от оборонных гигантов США.

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