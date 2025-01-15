В минЖКХ объяснили, почему сдвинули сроки ввода мусорных объектов

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области объяснили, почему существенно сдвинулись сроки сдачи объектов обработки и утилизации мусора, которые должны появиться в регионе в рамках масштабной реформы 2019 года.
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