ХАРЬКОВСКИЙ ФРОНТ: ВСУ ПОКИДАЮТ ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ОСКОЛ ﻿

Марина ЖДАНОВИЧ Харьковский фронт Новости СВО О самых горячих точках наступления ВС России – Авдеевке и Марьинке – много говорят и пишут, но на Купянском направлении происходят не менее интересные и важные события.
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