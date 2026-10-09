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Крымская газета

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Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией Героя из Крыма

Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией Героя из Крыма

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны.

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