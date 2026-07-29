Внук де Голля заявил о планах переехать в Россию

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что он и его супруга намерены переехать в Россию и жить в стране на постоянной основе.
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