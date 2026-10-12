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«Куда он денется?»: Николай Басков раскрыл унизительные слова бывшей жены, после которых рухнул его брак

История была настолько тяжелой, что ему пришлось на время уехать из России Николай Басков впервые рассказал, что именно заставило его уйти от Светланы Шпигель.

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