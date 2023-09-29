Фонд ветерана СС Хунки закрыт в Канаде

Посольство РФ обнаружило образовательный фонд ветерана дивизии СС Ярослава Хунки в Канаде. После обращения дипломатов в Университет Альберты, руководство этого учреждения фонд закрыло, пишет "Коммерсантъ".
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