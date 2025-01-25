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Джеки Чан удивил Арину Соболенко на тренировке перед финалом Australian Open

Джеки Чан удивил Арину Соболенко на тренировке перед финалом Australian Open

Джеки Чан неожиданно посетил тренировку белорусской теннисистки Арины Соболенко, первой ракетки мира, перед финалом Australian Open.

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