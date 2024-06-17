Яна Чурикова влезла в скандал с Николаем Басковым

Певец Николай Басков позволил себе неуместные шутки, по мнению Яны Чуриковой. На премии МУЗ-ТВ произошел скандал, когда Николай Басков пошутил над внешностью Ольги Бузовой, а она в ответ назвала его плохим ведущим.
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