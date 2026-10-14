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Окажутся ли в безопасности российские НПЗ после ограничения Starlink для ВСУ

Окажутся ли в безопасности российские НПЗ после ограничения Starlink для ВСУ

Ограничение доступа ВСУ к системе Starlink не повлияет на возможность нанесения Киевом ударов по российским НПЗ.

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