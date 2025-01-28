Поняла, что старею — ачма стала получаться всё лучше и лучше. Ачма — это слоёный пирог с нежной кружевной мякотью и хрустящей корочкой, внутри которого находится расплавленный сыр.
Ачма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Поняла, что старею — ачма стала получаться всё лучше и лучше. Ачма — это слоёный пирог с нежной кружевной мякотью и хрустящей корочкой, внутри которого находится расплавленный сыр.
Свежие комментарии