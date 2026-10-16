🏥 Полувековые компетенции: как изменилась работа крымской наркологии за 50 лет? Сотрудники Крымского научно‑практического центра наркологии выполняют сразу несколько важных задач: помогают полиции и следствию, проводят анализы и делают экспертные заключения, а ещё спасают и лечат пациентов.
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