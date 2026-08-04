История и археология: Почему самая богатая невеста Российской империи закончила жизнь в долгах и в пьянстве: Чем прославилась русская Клеопатра

У Клеопатры Безбородко было все: любящая семья, громадное состояние и завидные женихи. Вокруг графини бушевали невиданные страсти, хотя по столичным меркам она во многом уступала первым петербургским красавицам.
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