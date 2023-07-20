Человек мира Исинбаева живёт там, где кормит МОК

Михаил Кицис То что может сделать для России Исинбаева в МОК не сможет сделать никто! Нет в России легкоатлета такого уровня как Исинбаева. А лёгкая атлетика - это королева спорта. На Олимпиадах в лёгкой атлетике разыгрываются 47 комплектов медалей. Это существенно больше чем в плавание даже после прибавление медалей на открытой воде. Спортивный век очень короток. Мало кому предоставляется возможность стать Олимпийским чемпионом на двух олимпиадах, а уж тем более на трёх. Если Исинбаевой удастся сделать так, чтобы как можно больше российских спортсменов и в частности легкоатлетов будут допущены на Олимпийские Игры, то её заслугу перед российским спортом, а значит и перед Россией трудно будет переоценить. И кому какая разница где она при этом будет жить!

Алексей Плаксин В России ЛЮБОЙ спортсмен-продукт государственной политики и поддержки. И, как бы любому нашему спортсмену не хотелось-во многом все его достижения оплачены именно из государственного кармана. Особенно на начальных этапах его карьеры. Стадионы, гостиницы, питание, медицина, тренеры... Если Исинбаева за всё это c молодых ногтей оплачивала из своего кармана или из средств её семьи, то она права. НО! Зачем она тогда одевала не нужную ей сейчас форму? Для чего? У нас есть певички, считающие, что они содержали в своё время нашу страну своей работой...Жаль, что у нас есть и похоже на них мыслящие спортсмены.