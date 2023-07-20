Юрий Кот Скандал с чемпионкой набирает обороты. Не буду пересказывать информацию СМИ — уверен, все в курсе происходящего.
Человек мира Исинбаева живёт там, где кормит МОК
Комментарии
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Михаил Кицис
То что может сделать для России Исинбаева в МОК не сможет сделать никто! Нет в России легкоатлета такого уровня как Исинбаева. А лёгкая атлетика - это королева спорта. На Олимпиадах в лёгкой атлетике разыгрываются 47 комплектов медалей. Это существенно больше чем в плавание даже после прибавление медалей на открытой воде. Спортивный век очень короток. Мало кому предоставляется возможность стать Олимпийским чемпионом на двух олимпиадах, а уж тем более на трёх. Если Исинбаевой удастся сделать так, чтобы как можно больше российских спортсменов и в частности легкоатлетов будут допущены на Олимпийские Игры, то её заслугу перед российским спортом, а значит и перед Россией трудно будет переоценить. И кому какая разница где она при этом будет жить!
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3 час.
Алексей Плаксин
В России ЛЮБОЙ спортсмен-продукт государственной политики и поддержки. И, как бы любому нашему спортсмену не хотелось-во многом все его достижения оплачены именно из государственного кармана. Особенно на начальных этапах его карьеры. Стадионы, гостиницы, питание, медицина, тренеры... Если Исинбаева за всё это c молодых ногтей оплачивала из своего кармана или из средств её семьи, то она права. НО! Зачем она тогда одевала не нужную ей сейчас форму? Для чего? У нас есть певички, считающие, что они содержали в своё время нашу страну своей работой...Жаль, что у нас есть и похоже на них мыслящие спортсмены.
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39 мин.
Михаил Кицис
Одевать погоны спортсменам спортивного клуба армии придумала не Исинбаева, это было ещё с советских времён! Тренеры хоккеистов ЦСКА Тарасов и Тихонов были полковниками(!!!), хотя не только военных академий не кончали, но и училищ. У всех хоккеистов ЦСКА были погоны. А так рассуждать как вы ничего не понимая в спорте... Да им много дали, но они своими олимпийскими медалями с лихвой вернули стране. Они защищали спортивную честь страны! Кого вы предлагаете направить в МОК вместо Исинбаевой - Алексея Плаксина? Вы уверены, что в МОК вас знают и услышат ваш голос?
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25 мин.
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