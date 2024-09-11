В Google Chrome для iOS появятся группы вкладок и их кроссплатформенная синхронизац...

В Google Chrome для iOS появятся группы вкладок и их кроссплатформенная синхронизацияGoogle представила ряд новых функций, включающих долгожданную группировку вкладок браузера Chrome для iOS, кроссплатформенную синхронизацию групп вкладок между мобильными и десктопными версиями браузера, а также экспериментальную функцию проактивного предложения недавно посещённых веб-страниц.