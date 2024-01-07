Открытие центра для одаренных детей "Импульс" и уникальная операция на сердце: интересные события сентября 2023

В селе Трёхпрудном Симферопольского района открыла двери одна из самых современных крымских школ, которой дали имя великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского.
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