Кристиан Хорнер рассказал, как хотел отомстить Вольфу за ФерстаппенаОткрытый источникБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер признался, что из-за раздражения попытками Тото Вольфа публично привлечь Макса Ферстаппена в Mercedes решил «отвечать огнём на огонь» и связался с представителями Джорджа Рассела, чтобы обсудить возможный переход британца в австрийскую команду.
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