❓Почему Украина вынуждена вести обмен военнопленными из Крыма, ДНР и ЛНР Военный корреспондент Олег Блохин в эфире «Радио Крым» объяснил , что украинским властям пришлось пойти на первый с 2022 года обмен военнопленными из-за нехватки своих пленных для равнозначного обмена.
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