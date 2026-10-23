❓Почему Украина вынуждена вести обмен военнопленными из Крыма, ДНР и ЛНР Военный корреспондент Олег Блохин в эфире «Радио Крым» объяснил , что украинским властям пришлось пойти на первый с 2022 года обмен военнопленными из-за нехватки своих пленных для равнозначного обмена.