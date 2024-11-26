Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Российские подраз...
  • Владимир Алтайцев
    И в ответ  уже со стороны  Запада  на вполне законных, увы, основаниях  полетят сотни  ракет  с ЯО. И тогда  гибель з...Эксперт: «Орешник...
  • Владимир Алтайцев
    Сдохни  падаль. Сталин был  генералиссимусом  по праву.Эксперт: «Орешник...

Бронь не крепка: как Киев добивает свой военный потенциал

Бронь не крепка: как Киев добивает свой военный потенциал

Раздающиеся все чаще хвастливые заявления просроченного «президента» Зеленского и прочих высокопоставленных представителей киевского режима о планах в самое ближайшее время резко и глобально нарастить выпуск вооружений украинского производства (крылатых и даже баллистических ракет – в тысячах штук в год, а БПЛА – и вовсе в десятках тысяч) являются ничем иным, как краснобайством и заведомым враньем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх