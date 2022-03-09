28 прекрасных фото с облаками и закатами

Представляем вам серию работ американского фотографа-любителя Девида Эвенсона (David Evenson) из Колорадо, штата расположенного в самом сердце североамериканского континента, места, где удивительно сочетаются бескрайние просторы и скалистые горы.
Представляем вам серию работ американского фотографа-любителя Девида Эвенсона (David Evenson) из Колорадо, штата расположенного в самом сердце североамериканского континента, места, где удивительно сочетаются бескрайние просторы и скалистые горы.
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