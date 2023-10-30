Путин потирает руки, глядя на то, как Британия и США лишаются своих золотых активов. Россия вновь обвела всех вокруг пальца

Интересная жизнь с Vera Star На Западе бьют тревогу и причина для этого очень веская. Из-за действий России, которые уже названы целенаправленной диверсией, Штаты и Великобритания лишились важнейшего финансового актива, коим является золото - об этом сегодня пишут многочисленные международные издания.