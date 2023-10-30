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Путин потирает руки, глядя на то, как Британия и США лишаются своих золотых активов. Россия вновь обвела всех вокруг пальца

Интересная жизнь с Vera Star На Западе бьют тревогу и причина для этого очень веская. Из-за действий России, которые уже названы целенаправленной диверсией, Штаты и Великобритания лишились важнейшего финансового актива, коим является золото - об этом сегодня пишут многочисленные международные издания.

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Комментарии
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Олег Орлов
Да... Как всегда... Золото лучше хранить в банках... Трёхлитровых...
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13 час.
ДБ
Дмитрий Боев
И любой домушник будет вам признателен и благодарен.
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12 час.
Андрей Тихонов
а чё цены растут?
Ответить
11 мин.

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