Генеральный директор Ripple Гарлингхаус противостоит пристальному вниманию СМИ

Генеральный директор Ripple Labs Брэд Гарлингхаус оказался в центре внимания после откровенного интервью в программе 60 Minutes, где он ответил на заявления бывшего сотрудника правоохранительных органов SEC США Джона Рида Старка.
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