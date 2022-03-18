Сегодня в Москве состоится концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — сегодня на НТВ Мероприятие пройдет на стадионе «Лужники».