НТВ

1 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    Скоро США потребуют, чтобы против них выставляли только дворовые команды Зимбабве и Танзании.Сборные Франции и...
  • Дмитрий Гурин
    Забыли еще про захват Мексики и про https://topwar.ru/10090-pomni-men-idealnaya-amerikanskaya-voyna.html. С самого на...Почему мир перест...
  • Дмитрий Гурин
    Ну что и ожидалось. Один придурок болтает пробиркой кстати в той же ООН, но другим НИЗЯЯЯ! Короче конец гегемонии, са...В ООН отказались ...

Концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — сегодня на НТВ

Концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — сегодня на НТВ

Сегодня в Москве состоится концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — сегодня на НТВ Мероприятие пройдет на стадионе «Лужники».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх