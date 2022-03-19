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Лонзо Болл испытывает дискомфорт в колене. Возвращение игрока откладывается

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пока не готов к возвращению в строй после операции на колене. По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, Болл пока не может работать на площадке на полных скоростях.

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