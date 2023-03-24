Может ли считаться ли посуточная аренда квартиры гостиничными услугами?

Посуточную сдачу квартиры нельзя автоматически приравнивать к гостиничным услугам. Такое решение суд вынес Конституционный суд (КС) России после обращения жителя Пскова, которому суды запретили сдавать квартиру посуточно из-за жалоб соседей.
Посуточную сдачу квартиры нельзя автоматически приравнивать к гостиничным услугам. Такое решение суд вынес Конституционный суд (КС) России после обращения жителя Пскова, которому суды запретили сдавать квартиру посуточно из-за жалоб соседей.
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