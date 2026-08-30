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Царьград

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N-TV: Союз Сары Вагенкнехт хочет прекратить помощь Украине

N-TV: Союз Сары Вагенкнехт хочет прекратить помощь Украине

В Саксонии-Анхальт партия "Союз Сары Вагенкнехт" планирует, в случае прохождения на выборы, инициировать резолюцию о прекращении помощи Украине.

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