В Крыму считают, что карьера Зеленского движется к бегству за границу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Политическая карьера Владимира Зеленского движется к тому, что он будет вынужден бежать с Украины, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии