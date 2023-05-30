ВМФ России за год получит до 36 кораблей, катеров и судов

ВМФ России с начала 2023 года получил 6 кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 кораблей, катеров и судов, сообщили в Минобороны России по случаю подведения итогов подготовки за зимний период обучения в Главкомате ВМФ.